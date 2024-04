Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe możliwości zakupu atrakcyjnych mieszkań w centrum Krakowa

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 9 kwietnia, 2024 Miasto 0

Przetargi na sprzedaż gminnych mieszkań w Krakowie to doskonała okazja dla osób poszukujących przestronnych lokali w atrakcyjnych lokalizacjach w samym sercu miasta. Przetargi, które odbędą się 11 czerwca, obejmują mieszkania o różnej powierzchni, od 60 do 170 metrów kwadratowych, posiadające ceny wywoławcze w przedziale od 610 tysięcy do ponad 2,2 milionów złotych.

Jednym z najbardziej imponujących ofert jest okazałe mieszkanie mieszczące się przy ulicy Basztowej 15. Lokal o powierzchni użytkowej 169,97 mkw. znajduje się na siódmym piętrze budynku i składa się z dwóch przedpokoi, dwóch korytarzy, kuchni, łazienki, wc oraz pięciu pokoi. Cena wywoławcza to 2,23 miliona złotych. Kamienica ta została wybudowana w latach 1931-33 i stanowi prawdziwą perełkę architektury, która zachwyci każdego miłośnika historii.

Inną okazję stanowi mieszkanie przy placu Juliusza Kossaka 3/10. Posiadające powierzchnię 136,27 mkw., to miejsce idealne dla osób szukających dużego mieszkania w samym centrum. Lokal składa się z trzech przedpokoi, czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc, pomieszczenia wc, dwóch schowków oraz spiżarki. Cena wywoławcza to 1,86 miliona złotych.

Nie tylko duże mieszkania są objęte przetargiem. Mniejsze powierzchnie w korzystnych lokalizacjach również są dostępne. Przy ulicy Batorego 5, można nabyć mieszkanie o powierzchni 114,33 mkw. w cenie 1,15 miliona złotych. To doskonała oferta dla osób, które marzą o zamieszkaniu w sercu Krakowa.

Przetargi na sprzedaż tych nieruchomości odbędą się 11 czerwca, co daje wystarczającą ilość czasu dla zainteresowanych, aby podjąć decyzję. Jeśli chcesz wziąć udział w przetargu, pamiętaj o wpłaceniu wadium do 6 czerwca. To doskonała okazja, aby spełnić marzenie o własnym mieszkaniu w jednym z najpiękniejszych miast w Polsce.

For more information about the real estate market in Krakow, you can visit Krakow.pl.