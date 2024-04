Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost zadłużenia w niemieckich bankach a zagrożenie dla sektora nieruchomości komercyjnych

9 kwietnia, 2024

Nowe dane dotyczące niemieckich banków wykazały, że wzrost zadłużenia w sektorze nieruchomości komercyjnych przewyższa wskaźnik dla całego regionu. Powody tego wzrostu niewypłacalności są wielorakie, w tym wyższe stopy procentowe i zmiany preferencji konsumentów spowodowane pandemią.

Nieruchomości komercyjne stanowią obecnie jedno z największych zagrożeń dla sektora bankowego, jak powiedział ostatnio szef EBA, José Manuel Campa. Problem ten nasila się zarówno w Austrii, jak i w Niemczech, podczas gdy w Hiszpanii i we Włoszech maleje.

Kryzys na rynku nieruchomości komercyjnych w całej Europie skutkuje wyższym ryzykiem i wzrostem kredytów, które są zagrożone niewypłacalnością. W Austrii, według danych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, wartość kredytów zagrożonych niewypłacalnością w sektorze nieruchomości komercyjnych wzrosła z 2,3 mld euro we wrześniu 2023 r. do 3,2 mld euro w grudniu tego samego roku.

Podobnie wzrosło ryzyko związane z kredytami zagrożonymi (NPL) w tym sektorze, wzrastając z 3,4% do 4,6%. Austria znalazła się powyżej średniej UE, która wynosiła 4,3%. Niemcy również doświadczają poważnych problemów, gdyż wartość kredytów zagrożonych niewypłacalnością w niemieckich bankach wzrosła z 9,7 mld euro do 13,6 mld euro od września do grudnia 2023 r.

EBA od pewnego czasu z niepokojem obserwuje spadki cen na rynku nieruchomości komercyjnych i związane z tym wzrost ryzyka dla sektora bankowego. Wiele lat niskich stóp procentowych spowodowało napływ miliardów euro do tej branży, ale teraz, wraz ze wzrostem stóp procentowych i tendencją do pracy zdalnej, ceny stoją pod silną presją. W Austrii niewypłacalność Grupy Signa również wywołała pewne zamieszanie.

Wnioski z tych danych są jasne – sektor nieruchomości komercyjnych jest pod presją, a banki muszą być przygotowane na zwiększenie ryzyka związanego z takimi kredytami.

Ponieważ informacje w artykule są dotyczące rynku nieruchomości komercyjnych w Niemczech i Austrii, dodanie danych dotyczących całej branży oraz prognoz rynkowych może rozwiać niektóre wątpliwości czytelników na temat sytuacji w tych krajach.

Według raportu firmy badawczej Market Research Future (MRFR), światowy rynek nieruchomości komercyjnych ma przewidywany wzrost o wartości 14,6 biliona dolarów do 2025 roku. Wzrost gospodarczy, urbanizacja i rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń biurową, handlową i magazynową są głównymi czynnikami napędzającymi ten wzrost. Szczególnie w Azji i Pacyfiku oraz w krajach rozwijających się, jak Chiny, Indie czy Brazylia, spodziewane jest silne tempo wzrostu w sektorze nieruchomości komercyjnych.

Jednakże, pomimo optymistycznych prognoz, branża nieruchomości komercyjnych boryka się także z kilkoma wyzwaniami. Jednym z głównych problemów jest zmienność rynkowa, która może prowadzić do wahania cen nieruchomości oraz zwiększyć ryzyko niewypłacalności kredytów. Wzrost stóp procentowych również wpływa na koszty finansowania nieruchomości komercyjnych, co może wpłynąć na opłacalność inwestycji.

Pandemia COVID-19 również znacząco wpłynęła na sektor nieruchomości komercyjnych. Wielu przedsiębiorców zdecydowało się na pracę zdalną, co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na biura i inne przestrzenie komercyjne. W rezultacie ceny nieruchomości komercyjnych mogą spadać, co wiąże się z większym ryzykiem dla sektora bankowego, zwłaszcza dla kredytów zagrożonych niewypłacalnością.

Jednym z rozważanych rozwiązań dla banków i inwestorów jest użycie technologii blockchain do śledzenia i zarządzania transakcjami nieruchomościowymi. Blockchain może znacznie zmniejszyć ryzyko manipulacji, usprawnić procesy transakcyjne i zwiększyć efektywność operacyjną w branży nieruchomości komercyjnych.

Podsumowując, sektor nieruchomości komercyjnych w Europie, zwłaszcza w Niemczech i Austrii, stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi z wzrostem zadłużenia i ryzykiem niewypłacalności kredytów. Jednak perspektywy globalnego rynku nieruchomości komercyjnych pozostają optymistyczne, z przewidywanym wzrostem wartości do 2025 roku. Aby sprostać tym wyzwaniom, banki i inwestorzy w branży nieruchomości komercyjnych powinni być ostrożni i elastyczni, dążąc do umocnienia swojej pozycji na rynku i poszukując nowych innowacyjnych rozwiązań, takich jak wykorzystanie technologii blockchain.

