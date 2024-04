Twoje wyniki wyszukiwania

Miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb gminy

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 10 kwietnia, 2024 Miasto 0

W odpowiedzi na postulaty samorządów, rząd planuje wprowadzić zmiany dotyczące minimalnej liczby miejsc parkingowych na terenie inwestycji mieszkaniowych. Zgodnie z nowym projektem, to gmina będzie ustalać wymaganą ilość miejsc parkingowych, uwzględniając lokalizację, rozwiniętą komunikację publiczną oraz infrastrukturę rowerową.

Nowe przepisy mają zlikwidować dotychczasowy krajowy minimalny współczynnik liczby miejsc postojowych. Od maja 2023 roku, realizujący inwestycje mieszkaniowe developerzy będą musieli dostosować się do wyznaczonego przez gminę standardu, który wynosić będzie co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie lub jedno miejsce w obszarze zabudowy śródmiejskiej.

Decyzje dotyczące liczby miejsc parkingowych będą teraz podejmowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby i warunki lokalne. Dotychczasowe rozwiązania ograniczały zarówno samorządy, jak i deweloperów. Dzięki elastyczności gminy będą mogły uwzględniać dostęp do komunikacji zbiorowej oraz czynniki środowiskowe.

Przedstawiciele Związku Miast Polskich, kontentując z nowych zmian, uważają je za odpowiedź na postulaty samorządów. Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu Związku, podkreśla, że decyzja rządu daje większe możliwości samorządom i deweloperom. Poprzedni współczynnik wpływał negatywnie na rozwój inwestycji mieszkaniowych, a nawet groził wstrzymaniem budowy około 30 do 40 tysięcy mieszkań.

Za pozytywną zmianę uważa to również Polski Związek Firm Deweloperskich. Przemysław Dziąg, dyrektor działu prawnego Związku, z zadowoleniem przyjmuje fakt likwidacji dotychczasowego współczynnika liczby miejsc parkingowych, który ograniczał deweloperów. Otwiera to nowe perspektywy dla rozwoju branży mieszkaniowej.

Wdrożenie nowych przepisów przewiduje się na maj 2023 roku. Kontynuacja projektów mieszkaniowych będzie teraz możliwa w większym stopniu zależnie od potrzeb lokalnych i dostępności komunikacji publicznej.

The changes proposed by the government regarding the minimum number of parking spaces in residential developments have sparked discussion and interest within the industry. These new regulations, which are expected to be implemented in May 2023, will shift the responsibility of determining the required number of parking spaces to the local municipality.

Under the new project, the municipality will consider factors such as location, public transportation availability, and cycling infrastructure when deciding the minimum required number of parking spaces for a specific development. This approach aims to eliminate the current national minimum parking space ratio and provide more flexibility to both local governments and developers.

The previous regulations were seen as restrictive and hindered the development of residential projects. With the proposed changes, developers will be able to adapt to the specific needs and local conditions of each project. This flexibility is expected to have a positive impact on the housing industry, encouraging growth and potentially avoiding delays in the construction of an estimated 30,000 to 40,000 homes.

The response from industry representatives has been largely positive. The Polish Union of Cities sees the government’s decision as a response to the demands of local governments and a step towards empowering municipalities and developers. The Polish Association of Developers also welcomes the elimination of the previous parking space ratio, as it opens new opportunities for the housing industry.

The implementation of these new regulations is anticipated for May 2023. Moving forward, housing projects will have the ability to cater to local needs and rely on the availability of public transportation, creating a more sustainable and efficient urban environment.

For more information on the housing industry in Poland, you can visit the Polish Association of Developers website.