Potwierdzone dofinansowanie inwestycji dla nowego osiedla mieszkaniowego w Toruniu

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 10 kwietnia, 2024 Miasto 0

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego poinformowało o otrzymaniu potwierdzenia dofinansowania dla budowy Osiedla Mieszkaniowego „Pod Dębową Górą” w Toruniu. To kluczowy krok przed ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Planowane osiedle, które pochłonie ponad 100 milionów złotych, zapewni dostęp do mieszkań dla osób o niskich lub umiarkowanych dochodach.

Dofinansowanie na budowę pięciu budynków już zostało przyznane z Funduszu Dopłat i Krajowego Planu Odbudowy. Jednak oprócz tych środków, Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oczekuje również na decyzję kredytową od Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie preferencyjnego kredytu na budowę mieszkań czynszowych.

Według oficjalnych dokumentów, cały projekt ma być ukończony do 30 czerwca 2026 roku. Na terenie przy ulicy Pod Dębową Górą powstanie 8 budynków, z których 3 będą mniejsze, zawierając odpowiednio 24, 18 i 32 mieszkania. Pozostałe budynki będą miały od 48 do 54 lokali. Łącznie osiedle będzie miało 228 mieszkań, z czego 94 zostaną przekazane Gminie Miasta Toruń.

Koszt całej inwestycji szacowany jest na ponad 101 milionów złotych. W efekcie realizacji projektu, wzrośnie dostęp do mieszkań na wynajem dla osób o niskich lub umiarkowanych dochodach, a także zwiększy się udział budynków o podwyższonych standardach energetycznych w zasobach mieszkaniowych gminy.

Ostatnie tygodnie były poświęcone porządkowaniu terenu, na którym powstanie osiedle. Zalegający tam gruz został usunięty, działka została przygotowana do rozpoczęcia budowy. Planowane są również parkingi, plac zabaw, zieleń wokół osiedla oraz utworzenie klubu seniora i lokali użytkowych na potrzeby przychodni lub apteki.

Realizacja Osiedla Mieszkaniowego „Pod Dębową Górą” przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkaniowej osób o niskich i umiarkowanych dochodach w Toruniu. To ważny krok w budowie przystępnych cenowo mieszkań dla lokalnej społeczności.

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego has announced that it has received confirmation of funding for the construction of the „Pod Dębową Górą” Housing Estate in Toruń. This is a crucial step before announcing the tender for the selection of the project’s contractor. The planned housing estate, which will cost over 100 million złotych, will provide access to housing for individuals with low or moderate incomes.

Funding for the construction of five buildings has already been awarded from the Subsidy Fund and the National Reconstruction Plan. However, in addition to these funds, Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego is also awaiting a credit decision from the Bank Gospodarstwa Krajowego regarding preferential loans for the construction of rental apartments.

According to official documents, the entire project is expected to be completed by June 30, 2026. The estate, located on Pod Dębową Górą Street, will consist of eight buildings, three of which will be smaller and contain 24, 18, and 32 apartments respectively. The remaining buildings will have between 48 and 54 units. In total, the housing estate will comprise 228 apartments, with 94 being allocated to the Municipality of Toruń.

The estimated cost of the entire investment is over 101 million złotych. As a result of the project’s implementation, access to rented housing for individuals with low or moderate incomes will increase, and the proportion of buildings with enhanced energy standards in the municipality’s housing stock will also grow.

The past few weeks have been devoted to clearing the land on which the estate will be built. The accumulated debris has been removed, and the plot has been prepared for construction. The plans also include parking lots, a playground, greenery surrounding the estate, and the establishment of a seniors’ club and commercial premises for clinics or pharmacies.

The implementation of the „Pod Dębową Górą” Housing Estate will contribute to improving the housing situation for individuals with low and moderate incomes in Toruń. It is an important step in the construction of affordable housing for the local community.

For more information, you can visit the official website of Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego at https://www.ttbstoruń.pl.