Twoje wyniki wyszukiwania

Projekt nowelizacji ustawy wprowadza zmiany w wakacjach kredytowych

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 10 kwietnia, 2024 Miasto 0

We wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpoczęła dyskusję nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Celem tej nowelizacji jest przede wszystkim wydłużenie okresu wakacji kredytowych dla osób zaciągających kredyt mieszkaniowy do roku 2024.

Projekt zakłada także zmiany dotyczące terminów wstrzymania płatności rat kredytów. Propozycje Komisji Finansów Publicznych przewidują możliwość zawieszenia spłaty rat kredytowych dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie od 1 września do 31 grudnia. W pierwotnym projekcie rządowym zapisano, że zawieszenie spłaty rat będzie możliwe dwukrotnie w okresie od 1 maja do 30 czerwca oraz raz w każdym z dwóch ostatnich kwartałów roku.

Komisja Finansów Publicznych proponuje również zmiany dotyczące spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na cele inwestycyjno-budowlane, takie jak budowa mieszkań na wynajem lub lokali mieszkalnych objętych spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego. Zgodnie z propozycją KFP, spłatę tych kredytów będzie można zawiesić na cztery miesiące w roku 2024, zamiast dwóch miesięcy od maja do czerwca i dwóch miesięcy od lipca do grudnia, jak to określa pierwotny projekt.

Projektowana ustawa ma na celu również zwiększenie maksymalnej pomocy dla kredytobiorców z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) oraz wydłużenie okresu spłaty pomocy. Wartość maksymalnej pożyczki na spłatę zadłużenia wyniesie 120 tys. zł, a okres spłaty zostanie wydłużony z 144 rat do 200 rat.

Wprowadzenie tych zmian może jednak wiązać się z obniżeniem wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o 625 mln zł, jak podkreślił wiceminister finansów Jurand Drop. Mimo to, projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców stawia na pierwszym miejscu pomoc dla osób, których raty przekraczają 30% dochodu gospodarstwa domowego lub które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wydłużenie wakacji kredytowych oraz inne proponowane zmiany mają na celu złagodzenie trudnej sytuacji kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Projekty te mają na celu zapewnienie większego wsparcia dla tych osób w ciągu najbliższych lat.

The proposed amendment to the law regarding support for borrowers in difficult financial situations and crowdfunding for economic projects and borrower assistance has been a topic of discussion in the public finance committee of the parliament. The main objective of this amendment is to extend the period of loan payment holidays for individuals with mortgage loans until 2024.

The amendment also includes changes related to the suspension of loan repayment deadlines. The proposals put forward by the public finance committee allow for the suspension of loan repayments twice from June 1 to August 31, and twice from September 1 to December 31. The initial government project stated that loan repayment suspension would be possible twice from May 1 to June 30, and once in each of the last two quarters of the year.

The public finance committee also proposes changes concerning the repayment of loans taken from the Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) for investment and construction purposes, such as the construction of rental apartments or residential units covered by the cooperative tenancy right to the residential unit. According to the proposal, the repayment of these loans can be suspended for four months in 2024, instead of two months from May to June and two months from July to December, as specified in the original project.

The proposed law also aims to increase the maximum assistance for borrowers from the Borrower Support Fund (FWK) and extend the repayment period of the assistance. The maximum loan amount for debt repayment will be 120,000 PLN, and the repayment period will be extended from 144 installments to 200 installments.

However, the implementation of these changes may lead to a decrease in corporate income tax revenue by 625 million PLN, as emphasized by Deputy Minister of Finance, Jurand Drop. Nevertheless, the amendment project prioritizes assistance to individuals whose installment payments exceed 30% of household income or who have at least three children to support.

The extension of loan payment holidays and other proposed changes aim to alleviate the difficult financial situation of borrowers who find themselves in financial hardship. These projects aim to provide greater support to these individuals over the next few years.