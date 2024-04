Twoje wyniki wyszukiwania

REITY w Polsce: Klucz do rozwoju rodzimego kapitału

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 11 kwietnia, 2024 Miasto 0

Wprowadzenie REIT-ów (spółek inwestujących w najem nieruchomości) może być kluczem do rozwoju rodzimego kapitału na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Jarosław Niezgoda, zastępca dyrektora departamentu rozwoju rynku finansowego w Ministerstwie Finansów, podkreślił, że jednym z głównych powodów rozważania REIT-ów jest niewielki udział kapitału rodzimego w transakcjach na rynku. Resort finansów współpracuje z Ministerstwem Rozwoju w celu opracowania projektu ustawy, który ma umożliwić przekierowanie kapitału z banków na rynek kapitałowy.

Opracowane założenia SINN-ów, które są podobne do poprzedniego projektu ustawy, zostały przedstawione przez Ministerstwo Finansów 5 kwietnia. Głównym celem jest skupienie się na aspekcie podatkowym REIT-ów, co jest kluczowe dla ich funkcjonowania. Resort zamówił również wewnętrzną analizę, która ma na celu zaczerpnięcie najlepszych rozwiązań z innych krajów, gdzie REIT-y już funkcjonują.

Niezgoda podkreślił, że REIT-y są nadal na etapie prekonsultacji, ale ma nadzieję, że projekt ustawy zostanie opracowany w tym roku, aby rząd mógł rozpocząć prace nad ich wprowadzeniem.

Wprowadzenie REIT-ów ma również szersze znaczenie społeczne. Według panelistów, na polskim rynku nieruchomości komercyjnych dominuje kapitał zagraniczny, co ogranicza rozwój rodzimego kapitału i odbija się negatywnie na gospodarce kraju. Przykładowo, udział rodzimego kapitału w transakcjach to zaledwie kilka procent w porównaniu do 30-70 procent w innych krajach.

Wprowadzenie REIT-ów może przyciągnąć rodzimych inwestorów, w tym emerytów, którzy poszukują stabilnych inwestycji generujących dochód. REIT-y mogą być atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych inwestycji, takich jak lokaty bankowe czy obligacje, oferując stabilne zyski z wynajmu nieruchomości komercyjnych. Jest to również okazja dla polskiego rynku kapitałowego, który może zyskać na zwiększeniu liczby lokalnych inwestorów i dywersyfikacji źródeł kapitału.

Wprowadzenie ustawy o REIT-ach może przynieść wiele korzyści dla polskiego rynku nieruchomości komercyjnych, w tym wzrost rodzimego kapitału i większą niezależność od kapitału zagranicznego. Jest to krok w kierunku budowy silniejszego i bardziej zrównoważonego sektora nieruchomości komercyjnych w Polsce.

The introduction of Real Estate Investment Trusts (REITs) could be a key factor in the development of domestic capital in the Polish commercial real estate market. One of the main reasons for considering REITs, according to Jarosław Niezgoda, Deputy Director of the Department of Financial Market Development at the Ministry of Finance, is the limited participation of domestic capital in market transactions. The Ministry of Finance is working with the Ministry of Development to create a draft law that would allow the redirection of capital from banks to the capital market.

The proposed principles for REITs, similar to previous draft laws, were presented by the Ministry of Finance on April 5th. The main focus is on the tax aspect of REITs, which is crucial for their functioning. The ministry has also commissioned an internal analysis to draw on the best solutions from other countries where REITs are already operating.

Niezgoda emphasized that REITs are still in the pre-consultation stage, but he hopes that the draft law will be developed this year so that the government can start working on their implementation.

The introduction of REITs also has broader social significance. According to panelists, the Polish commercial real estate market is dominated by foreign capital, which restricts the development of domestic capital and has a negative impact on the country’s economy. For example, the share of domestic capital in transactions is only a few percent compared to 30-70 percent in other countries.

The introduction of REITs can attract domestic investors, including retirees, who are seeking stable income-generating investments. REITs can be an attractive alternative to traditional investments such as bank deposits or bonds, offering stable rental income from commercial properties. This is also an opportunity for the Polish capital market, which can benefit from increasing the number of local investors and diversifying sources of capital.

The enactment of a REIT law can bring many benefits to the Polish commercial real estate market, including an increase in domestic capital and greater independence from foreign capital. It is a step towards building a stronger and more sustainable commercial real estate sector in Poland.