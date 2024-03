Twoje wyniki wyszukiwania

Czy uwłaszczenie działkowców to dobry kierunek dla Polski?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 29 marca, 2024 Miasto 0

Polska ma prawie pięć tysięcy Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) o łącznej powierzchni przekraczającej 40 tysięcy hektarów. Zdecydowana większość z nich znajduje się na terenie miast. Działkowcy od lat zastanawiają się nad możliwością wykupienia swoich działek na własność, jednak Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyraźnie stawia sprawę jasno – uwłaszczenie nie jest planowane.

Według resortu, rodziny ogródnictwa działkowego służą głównie zaspokajaniu socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa. Rozwiązania prawne umożliwiają działkowcom korzystanie z działek na mocy umowy dzierżawy, co przyczynia się do zachowania integralności ogrodów działkowych jako terenów zielonych.

Polski Związek Działkowców (PZD) zgadza się z ministerstwem, argumentując, że obecne rozwiązania w zakresie tytułu prawnego działkowców pozwalają zachować funkcję ROD. Analogiczne rozwiązania funkcjonują w innych krajach Europy, takich jak Niemcy, Austria, Francja czy tzw. Benelux, gdzie ogrody działkowe również są wspólnotowymi terenami zielonymi.

Jednak nie wszyscy działkowcy zgadzają się z takim podejściem. Istnieje obawa, że brak uwłaszczenia działkowców może prowadzić do niekorzystnych zmian. Działkowcy obawiają się nowych przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, które mogą doprowadzić do likwidacji wielu ogrodów działkowych w Polsce. Obecnie istniejące ogrody mogą być sprzeczne z planem miejscowym, co otwiera drzwi dla prywatnych inwestorów.

Ministerstwo jednak uspokaja, twierdząc, że przyjęte rozporządzenie bardziej chroni interesy działkowców niż proponowane zmiany. Podkreśla również, że to gmina decyduje, które nieruchomości zostaną objęte strefą ogrodów działkowych.

Debata na temat uwłaszczenia działkowców wciąż trwa. Czy politycy powinni zabezpieczyć losy ogrodów działkowych poprzez wprowadzenie zmian prawnych, czy też obecne rozwiązania są wystarczające? Czas pokaże, jakie będą dalsze kroki w tej sprawie. Jedno jest pewne – ogrody działkowe są cennym skarbem, który warto chronić.

Polska ma jedną z największych sieci Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) w Europie, o łącznej powierzchni przekraczającej 40 tysięcy hektarów. Większość z tych ogrodów znajduje się na terenie miast, co stanowi unikalną cechę polskiego krajobrazu miejskiego. ROD-y są bardzo popularne wśród polskich rodzin, ponieważ służą głównie zaspokajaniu socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa.

Obecnie, działkowcy korzystają z działek na mocy umowy dzierżawy, co przyczynia się do zachowania integralności ogrodów działkowych jako terenów zielonych. Polski Związek Działkowców (PZD) zgadza się z ministerstwem, argumentując, że obecne rozwiązania w zakresie tytułu prawnego działkowców pozwalają zachować funkcję ROD. Analogiczne rozwiązania funkcjonują również w innych krajach Europy, takich jak Niemcy, Austria, Francja czy tzw. Benelux.

Jednakże, nie wszyscy działkowcy zgadzają się z takim podejściem. Istnieje obawa, że brak uwłaszczenia działkowców może prowadzić do niekorzystnych zmian. Działkowcy obawiają się nowych przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, które mogą doprowadzić do likwidacji wielu ogrodów działkowych w Polsce. Istnieje również ryzyko, że obecne ogrody działkowe mogą być sprzeczne z planem miejscowym, co otwiera drzwi dla prywatnych inwestorów.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uspokaja, twierdząc, że przyjęte rozporządzenie bardziej chroni interesy działkowców niż proponowane zmiany. Podkreśla również, że to gmina decyduje, które nieruchomości zostaną objęte strefą ogrodów działkowych. Debata na temat uwłaszczenia działkowców wciąż trwa, a politycy muszą rozważyć, czy wprowadzenie zmian prawnych jest konieczne w celu ochrony ogrodów działkowych.

Według analityków rynku, branża ogrodów działkowych w Polsce jest stabilna i rozwija się w miarę stabilnie. Rynek ten ma duży potencjał, ponieważ coraz większa liczba polskich rodzin chce korzystać z miejsca na własny ogród w mieście. Wraz z rosnącym zainteresowaniem działkami, można przewidywać, że popyt na wyposażenie ogrodów działkowych, meble ogrodowe, narzędzia ogrodnicze i produkty związane z ogrodnictwem będzie stale rosnąć.

Chociaż brak uwłaszczenia działkowców stwarza niepewność w branży, to ogrody działkowe wciąż są cennym skarbem, który warto chronić. Wiele organizacji społecznych i środowiskowych kontynuuje walkę o uwłaszczenie działkowców jako formy zabezpieczenia przyszłości ogrodów działkowych.

Related links:

Polski Związek Działkowców