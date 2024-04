Twoje wyniki wyszukiwania

Wakacje kredytowe 2024: Czy politycy będą nadal oferować wsparcie dla kredytobiorców?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 1 kwietnia, 2024 Miasto 0

Opcja zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego, znana jako wakacje kredytowe, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród kredytobiorców w 2023 roku. Teraz politycy rozważają wprowadzenie drugiej edycji wakacji kredytowych na rok 2024. Jednak projekt ustawy nadal nie wyszedł z Sejmu, a termin wprowadzenia tego wsparcia może się opóźniać.

Ostatni projekt ustawy, który został skierowany do Komisji Finansów Publicznych, zakłada możliwość zawieszenia spłaty czterech rat w ciągu roku 2024. Mieszkańcy mogliby zawiesić spłatę dwóch rat w okresie maj-czerwiec i po jednej raty w każdym kwartale od lipca do grudnia. Jednak nawet jeśli projekt zostanie przegłosowany w Sejmie, prezydent ma 21 dni na podpisanie aktu. Istnieje ryzyko, że termin wprowadzenia wakacji kredytowych zostanie przesunięty w czasie.

Kolejnym problemem jest określenie warunków uczestnictwa w wakacjach kredytowych. Obecnie planowane jest, aby mogły z nich skorzystać tylko osoby, których wartość kredytu hipotecznego nie przekracza 1,2 mln zł, a wartość wskaźnika raty do dochodu przez trzy miesiące przed złożeniem wniosku nie wynosi więcej niż 30%. Jednak wskaźnik RdD może być niewystarczającym narzędziem do oceny sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Dodatkowo, istnieją wątpliwości dotyczące sposób uwzględnienia różnych czynników związanych z dochodami kredytobiorców, takich jak premie, wypłaty za godziny nadliczbowe czy wyrównania po podwyżkach. Nie jest też jasne, kto miałby rozstrzygać ewentualne wątpliwości kredytobiorców. Banki nie mają obowiązku interpretacji przepisów, a Ministerstwo nie potwierdziło, czy wesprze kredytobiorców w tych kwestiach.

Wakacje kredytowe 2024 mogą okazać się bardziej skomplikowane niż poprzednia edycja. Istnieje również ryzyko, że politycy wprowadzą zamieszanie w celach odstraszających niektóre osoby od skorzystania ze wsparcia. Przyszłość wakacji kredytowych nadal jest niepewna, a kredytobiorcy muszą być przygotowani na różne możliwe scenariusze.

The mortgage holiday option, also known as credit holidays, garnered immense interest among borrowers in 2023. Now, policymakers are considering the introduction of a second edition of credit holidays for the year 2024. However, the bill is still under discussion in the Sejm (Polish Parliament), and the implementation of this support may be delayed.

The latest draft bill, which has been forwarded to the Public Finance Committee, proposes the option to suspend the repayment of four installments throughout 2024. Individuals would have the opportunity to defer two installments during May-June, and one installment in each quarter from July to December. However, even if the bill is passed in the Sejm, the President has 21 days to sign the act. There is a risk that the implementation of credit holidays may be postponed.

Another issue is determining the eligibility criteria for participating in credit holidays. Currently, it is planned that only individuals with mortgage loans not exceeding PLN 1.2 million and whose debt-to-income ratio for the three months prior to submitting the application does not exceed 30% will be eligible. However, the debt-to-income ratio may not be sufficient to assess the financial situation of households.

Additionally, doubts exist regarding how various factors related to borrowers’ income, such as bonuses, overtime pay, or post-increase adjustments, would be considered. It is also unclear who would be responsible for resolving any doubts raised by borrowers. Banks are not obligated to interpret the regulations, and the Ministry has not confirmed whether it will support borrowers in these matters.

The credit holidays in 2024 may turn out to be more complex than the previous edition. There is also a risk that policymakers may introduce confusion as a deterrent to discourage some individuals from availing themselves of the support. The future of credit holidays remains uncertain, and borrowers need to be prepared for various possible scenarios.