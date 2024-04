Twoje wyniki wyszukiwania

Osiedle Portowo: Nowe spojrzenie na przyszłość mieszkań w Poznaniu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 2 kwietnia, 2024 Miasto 0

Firma Vastint Poland zaskakuje swoim najnowszym projektem osiedla Portowo w Poznaniu. Współpraca z architektami z pracowni APA Wojciechowski przynosi odważne i innowacyjne pomysły na przyszłość budownictwa mieszkaniowego. Osiedle, które zajmie aż 19 hektarów nad Wartą, zapowiada się jako miejsce, które wciągnie nas w zupełnie nową rzeczywistość.

Choć osiedle obejmie blisko 50 budynków mieszkalnych, realizacja będzie postępować etapami na przestrzeni kilkunastu lat. To długoterminowy i przemyślany projekt, którego finalne zakończenie przewiduje się na rok 2036. Całość oferować będzie aż 1 800 mieszkań, przy czym metraże będą różnorodne, zaczynając od 30 m2 kawalerek, a kończąc na ponad 100 m2 pięciopokojowych apartamentach. Deweloper zapewnia, że wszystkie mieszkania będą gotowe do zamieszkania i oferowane w kilku różnych stylach wykończenia.

Nie tylko same budynki robią wrażenie, ale również otoczenie. Osiedle Portowo ma stanowić przyjazną oazę dla mieszkańców, oferując przestronne tereny zielone oraz różnorodne rozwiązania komunikacyjne. Co więcej, planowana jest budowa przystani dla motorówek, łodzi i kajaków, co z pewnością otworzy nowe możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Ważną zmianą dla lokalnego społeczności będzie także przebudowa ulicy Starołęckiej, która zostanie dostosowana do nowych potrzeb mieszkańców. Oczekuje się, że nowoczesne rozwiązania urbanistyczne sprawią, że ta część miasta nabierze nowego charakteru i stanie się ulubionym miejscem spotkań.

Osiedle Portowo to zdecydowanie spojrzenie w przyszłość. Inwestycja ta nie tylko zapewnia nowoczesne i komfortowe mieszkania, ale także tworzy całe otoczenie, które pozwoli cieszyć się wysoką jakością życia. To z pewnością jeden z najciekawszych projektów mieszkaniowych, który powinien przyciągnąć uwagę każdego poszukującego nowej przestrzeni do życia.

Firma Vastint Poland is surprising with its latest project, the Portowo housing estate in Poznań. The collaboration with architects from APA Wojciechowski brings bold and innovative ideas for the future of residential construction. The estate, which will cover 19 hectares along the Warta river, promises to be a place that will immerse us in a completely new reality.

Although the estate will encompass nearly 50 residential buildings, the construction will proceed in stages over the course of several years. This is a long-term and well-thought-out project, with the final completion expected in 2036. The development will offer a total of 1,800 apartments, with a variety of sizes ranging from 30 m² studios to over 100 m² five-bedroom apartments. The developer ensures that all apartments will be ready for occupancy and offered in several different finishing styles.

Not only do the buildings themselves make an impression, but also the surrounding environment. The Portowo estate aims to be a friendly oasis for residents, offering spacious green areas and various transportation solutions. Furthermore, the construction of a marina for motorboats, boats, and kayaks is planned, which will certainly open up new possibilities for outdoor activities.

An important change for the local community will also be the reconstruction of Starołęcka Street, which will be adapted to the new needs of residents. It is expected that modern urban solutions will give this part of the city a new character and become a favorite meeting place.

The Portowo estate is definitely a glimpse into the future. This investment not only provides modern and comfortable apartments but also creates an entire environment that allows for a high quality of life. It is certainly one of the most interesting residential projects that should grab the attention of anyone looking for a new living space.

