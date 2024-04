Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe oferty kredytowe na polskim rynku

Kiedy nadchodzi wiosna, banki rozpoczynają porządki w swoich ofertach kredytowych. Chociaż niektóre promocje wygasły, kredytodawcy wprowadzili nowe cenniki i warunki. Jednym z nowych ruchów na rynku jest propozycja kredytu z marżą już od 1,75% przy 20-procentowym wkładzie własnym.

W marcu odnotowano zaskakujący wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi. Liczba zapytań skierowanych do Biura Informacji Kredytowej wzrosła dwucyfrowo w porównaniu do lutego. To sugeruje pewne ożywienie w branży. Koniec kwartału oznaczał również zakończenie kilku akcji promocyjnych, przez co niektóre banki wycofały się z rynku, podczas gdy inne przygotowały nowe, czasowo ograniczone oferty.

Jednym z banków, który wprowadził nową promocję, jest ING Bank Śląski. Ich pierwsza edycja akcji promocyjnej trwa aż do 21 kwietnia 2024 r. Warunki tej promocji obejmują posiadanie lub otwarcie konta osobistego w banku oraz zawarcie umowy ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego. Stawki oprocentowania w tej promocji są wyższe niż na początku roku, jednak prowizja jest niższa.

W Banku BPS, natomiast, zdecydowano o przedłużeniu akcji promocyjnej „Po sąsiedzku”. Kredytobiorcy mogą liczyć na niższe oprocentowanie przy spełnieniu dodatkowych warunków, takich jak podpisanie umowy o prowadzenie rachunku ROR typu VIPKonto i zawarcie umowy ubezpieczenia na życie i nieruchomość. Marża kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym wynosi teraz 1,99%, a prowizja wynosi 0%.

mBank wprowadził również zmiany w swojej promocji zmiennoprocentowej, oferując niższe marże dla klientów z różnymi poziomami aktywności. Nowe stawki marży są atrakcyjne dla klientów, którzy spełniają określone wymagania.

PKO Bank Polski również wprowadził promocyjne stawki prowizji dla klientów, którzy wybierają ubezpieczenie od utraty pracy.

Wnioskiem jest to, że wiosenne porządki w bankowych ofertach przynoszą wiele nowych możliwości dla klientów. Dzięki różnym promocjom i konkurencyjnym stawkom, kredytobiorcy mogą znaleźć atrakcyjne oferty dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb.

The mortgage industry is experiencing a surge of activity and new promotions as banks begin to revamp their loan offerings for the spring season. March saw a surprising increase in interest for mortgage loans, with inquiries to the Credit Information Bureau rising by double digits compared to February. This suggests a revitalization in the industry. The end of the quarter also marked the conclusion of several promotional campaigns, resulting in some banks withdrawing from the market while others prepared new, temporary offers.

One such bank that introduced a new promotion is ING Bank Śląski. Their first edition of the promotional campaign runs until April 21, 2024. The terms of this promotion include having or opening a personal account with the bank and entering into an individual insurance agreement through ING Bank Śląski. The interest rates in this promotion are higher than at the beginning of the year, but the commission is lower.

Meanwhile, Bank BPS decided to extend its „Po sąsiedzku” promotional campaign. Mortgage borrowers can expect lower interest rates by fulfilling additional conditions, such as signing an agreement for a VIPKonto personal account and entering into life and property insurance agreements. The margin for the variable interest rate mortgage is now 1.99%, with no commission.

mBank has also made changes to its variable interest rate promotion, offering lower margins for customers with different levels of activity. The new margin rates are attractive to customers who meet specific requirements.

PKO Bank Polski has also introduced promotional commission rates for customers who choose job loss insurance.

In conclusion, the spring cleanup in banking offerings brings many new opportunities for customers. With various promotions and competitive rates, mortgage borrowers can find attractive deals tailored to their individual needs.