Kompleksowy przegląd ugód dotyczących kredytów pod hipotekę w Polsce

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 9 kwietnia, 2024 Miasto 0

Przez pierwsze dwa miesiące 2024 roku, banki w Polsce zawarły imponującą liczbę 5,4 tysiąca ugód z klientami dotyczącymi kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych. Dane podsumowujące udzielił nam Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, wyłaniając, że w styczniu odnotowano 2684 ugody, a w lutym już 2716.

Zaskakujące jest to, że w ciągu zaledwie 12 miesięcy 2023 roku do sądów wpłynęło prawie tyle samo pozwów związanych z kredytami frankowymi. Ta liczna wyniosła aż o 35% więcej niż w 2022 roku, kiedy mówiono o ponad 64 tysiącach pozwów.

Warto przypomnieć, że pomysł ugód pojawił się w grudniu 2020 roku, kiedy to przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przedstawił tę propozycję jako alternatywę dla długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Mediacje między bankami a kredytobiorcami są prowadzone przez Sąd Polubowny przy KNF. Obecnie kilka banków aktywnie oferuje takie ugody, jednakże każda z instytucji posiada swoje indywidualne warunki ugody.

Wykazane liczby i rosnące zainteresowanie ugodami wskazują na to, że klienci chętnie korzystają z tego rozwiązania, żeby uregulować sporne kwestie związane z kredytami hipotecznymi. Dodatkowo, ugody okazują się być bardziej opłacalne i sprawniejsze od procesów sądowych. Jest to z pewnością krok we właściwym kierunku, aby zapewnić uczciwość i bezpieczeństwo transakcji kredytowych w Polsce.

Przewidywania rynkowe wskazują na dalszy wzrost popularności ugód bankowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych. Wzrost liczby pozwów związanych z kredytami frankowymi w 2023 roku sugeruje, że wiele osób nadal boryka się z poważnymi problemami związanych z kredytami w obcych walutach. Ugody stają się zatem atrakcyjną opcją dla klientów, którzy szukają rozwiązania swoich trudności w bardziej efektywny i rozsądny sposób.

Jednym z wyzwań, z którymi sektor bankowy w Polsce musi się zmierzyć, jest zapewnienie odpowiednich warunków ugody, które będą korzystne zarówno dla klientów, jak i dla samych banków. Ostateczne zasady i warunki ugody zostały pozostawione do decyzji poszczególnych instytucji, co może prowadzić do pewnej dysproporcji i różnic między ofertami banków.

Dalszy rozwój ugód bankowych może wymagać większego zaangażowania organów regulacyjnych w celu ustalenia standardów branżowych dla tych ugód. Przyjęcie spójnych wytycznych i uregulowań mogłoby zapewnić klientom większą ochronę i pewność, a także równowagę między interesami banków a kredytobiorców.

