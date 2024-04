Twoje wyniki wyszukiwania

Najstarsza kamienica w Warszawie kryje makabryczne tajemnice

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 10 kwietnia, 2024 Miasto 0

W opuszczonej kamienicy przy ulicy Grzybowskiej 71, najstarszej budowli swojego rodzaju w Warszawie, dokonano straszliwego odkrycia. Odnaleziono tam ciała czterech mężczyzn, które były w zaawansowanym stanie rozkładu. Ciała zostały zakopane w ziemi lub pozostawione w pustych mieszkaniach, a niektóre z nich były również okaleczone.

Tajemnicza tragedia rozpoczęła się w niedzielę, kiedy to znaleziono pierwsze dwa zwłoki. Następne dwa ciała odkryto dzień później. Informacje te wstrząsnęły mieszkańcami dzielnicy i w krótkim czasie owiane zostały tajemnicą i spekulacjami.

Policja działała szybko i dotychczas aresztowała siedem osób, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Według ustaleń świadków, nie planuje się kolejnych zatrzymań. Funkcjonariusze potwierdzili, że mamy do czynienia z przypadkiem o charakterze kryminalnym, a ślady i przedmioty zabezpieczone na miejscu zdarzenia wskazują na udział osób trzecich w tragicznych zgonach. Ciała zmarłych mężczyzn przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

Kamienica przy Grzybowskiej 71 to unikatowa budowla, która powstała już w 1910 roku. Do niedawna w jej wnętrzach mieściły się różne punkty usługowe i restauracje, jednak w ostatnim czasie budynek zamieszkiwali głównie bezdomni ludzie. Obok niej znajduje się nowocześniejsza kamienica z lat 30. XX wieku, która obecnie jest w trakcie przebudowy na ekskluzywne apartamenty.

Ta makabryczna historia, będąca cieniem na historii najstarszej kamienicy w Warszawie, wstrząsnęła społecznością lokalną. Trwają działania śledcze mające na celu ustalenie okoliczności i przyczyn tych tragicznych zgonów.

The discovery of four decomposed bodies in an abandoned tenement building on Grzybowska Street 71 has sent shockwaves through the community. The building itself is the oldest of its kind in Warsaw, dating back to 1910. In recent times, it had become a residence primarily for homeless individuals, although it previously housed various businesses and restaurants. Adjacent to the historic building is a more modern tenement from the 1930s, currently undergoing renovation into upscale apartments.

The mysterious tragedy began on a Sunday, when the first two bodies were found. The following day, two more bodies were discovered. The gruesome state of decomposition indicates that the bodies were buried in the ground or left in empty apartments, with some of them also showing signs of mutilation.

Law enforcement agencies swiftly took action, arresting seven individuals, both male and female, who may have been involved in these deaths. Witnesses have stated that no further arrests are expected. Police confirmed that the case is of a criminal nature, as evidence and items found at the scene point to the involvement of third parties in these tragic deaths. The bodies of the deceased men have been transported to the Department of Forensic Medicine for autopsy.

This macabre incident has cast a shadow over the history of Warsaw’s oldest tenement building, leaving the local community shaken. Ongoing investigations aim to uncover the circumstances and causes behind these horrific deaths.

For more information related to the history of Warsaw and its architectural heritage, please visit Warsaw Tour.

To learn about other cases of criminal activity and police investigations in Warsaw, you can visit the official website of the Warsaw Police Department at policja.waw.pl.