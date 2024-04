Twoje wyniki wyszukiwania

Wawel inwestuje w rozwój — zakup nieruchomości ma kluczowe znaczenie dla producentów FMCG

10 kwietnia, 2024

Inwestycje w nieruchomości stają się coraz powszechniejsze wśród producentów artykułów FMCG. W ostatnim czasie nie tylko Wawel, ale także Maspex, Unilever, Danone i DanCake ogłosiły plany zakupu nieruchomości. Taka strategia ma na celu zwiększenie elastyczności operacyjnej i efektywności firm, szczególnie w przypadku spółek o stabilnej sytuacji finansowej.

Wawel, największy notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych producent słodyczy, również postawił na dalszy rozwój. W minionym roku osiągnął rekordowe przychody i wyniki, a teraz planuje zabezpieczenie gruntów pod przyszłe inwestycje. Spółka zamierza nabyć nieruchomości w miejscowości Niezdów o łącznej powierzchni 6,5 tysiąca metrów kwadratowych, co pozwoli jej zwiększyć możliwości inwestycyjne.

Oprócz tego, Wawel planuje również zakup innego lokalu przy ulicy Łokietka w Krakowie, gdzie mieści się sklep marki, oraz nabycie prawa własności nieruchomości przy ulicy Kącik 20, gdzie kiedyś działała fabryka czekolady Wawel. W ostatnich latach budynki zostały wyburzone, a planowana jest budowa biurowca giełdowej spółki.

Decyzje takie są uzasadnione względem perspektyw rozwoju rynku nieruchomości. W ostatnich latach wiele inwestycji zostało wstrzymanych z powodu pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie, co spowodowało wzrost cen nieruchomości oraz trudności w dostępie do materiałów budowlanych. Obecnie, wraz z ożywieniem inwestycji, konkurencja o nieruchomości staje się coraz większa.

Wawel, podobnie jak inni producenci FMCG, zdaje sobie sprawę, że rozwój produkcji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii jest kluczowy dla umocnienia pozycji na rynku. Zakup nieruchomości daje możliwość zwiększenia elastyczności operacyjnej, a także minimalizuje ryzyko wzrostu kosztów użytkowania i przyszłych inwestycji. Dlatego podejmowane przez Wawel działania są bardzo uzasadnione i stanowią część długoterminowej strategii rozwoju firmy.

The real estate market has become increasingly popular among Fast Moving Consumer Goods (FMCG) companies, with many major players such as Wawel, Maspex, Unilever, Danone, and DanCake announcing plans to purchase properties. This strategy aims to enhance operational flexibility and efficiency, especially for financially stable companies.

Wawel, the largest candy producer listed on the Warsaw Stock Exchange, is also focused on further expansion. The company achieved record revenues and results last year and now plans to secure land for future investments. Wawel intends to acquire properties in the town of Niezdów with a total area of 6,500 square meters, which will increase its investment opportunities.

In addition to this, Wawel also plans to acquire another retail space on Łokietka Street in Krakow, where one of its brand stores is located. It also seeks to acquire ownership rights to a property on Kącik 20 Street, where the former Wawel chocolate factory used to operate. In recent years, the buildings have been demolished, and the construction of a stock exchange company office building is planned.

Such decisions are justified in terms of the prospects for real estate market development. In recent years, many investments have been put on hold due to the COVID-19 pandemic and the conflict in Ukraine, leading to an increase in property prices and difficulties in accessing construction materials. Currently, with the revival of investments, competition for real estate is intensifying.

Wawel, like other FMCG producers, realizes that developing production using modern technologies is crucial for strengthening their market position. Acquiring real estate allows for increased operational flexibility and minimizes the risk of rising usage costs and future investments. Therefore, the actions taken by Wawel are well justified and form part of the company’s long-term development strategy.

