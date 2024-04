Twoje wyniki wyszukiwania

Mieszkania PKP w Kujawsko-Pomorskiem: Ceny, lokalizacja i stan nieruchomości

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 13 kwietnia, 2024 Miasto 0

PKP Nieruchomości kontynuuje sprzedaż mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem, oferując atrakcyjne ceny na rynku. Mimo pewnych wad, propozycje te zdobywają dużą popularność ze względu na niskie ceny i wiarygodnego sprzedawcę.

Najtańszym dostępnym lokalem jest kawalerka w Pruszczu przy ulicy Dworcowej, kosztująca 46 000 zł. Pomieszczenie to wymaga pewnego remontu, ale cena jest wyjątkowo korzystna. O kolejne mieszkanie w Jaroszewie trzeba zapłacić 58 000 zł, co również jest ceną warta uwagi. Za 55 000 zł PKP Nieruchomości wystawia kawalerkę w Warlubiu, natomiast mieszkanie z dwoma pokojami w Kołodziejewie kosztuje 69 000 zł. Drugie dwupokojowe mieszkanie w Maksymilianowie w gminie Osielsko to wydatek w wysokości 88 000 zł. Wreszcie, za 100 000 zł można nabyć przestronne mieszkanie w Żninie.

Mimo korzystnych cen, oferty PKP Nieruchomości mają kilka wad. Przede wszystkim, lokalizacja jest jednym z mankamentów. Obecnie, trudno znaleźć mieszkania do sprzedaży w większych miastach Kujawsko-Pomorskiego, takich jak Bydgoszcz czy Toruń. Lokalizacje ofert mieszczą się głównie w mniejszych miejscowościach. Kolejną wadą jest standard nieruchomości. Zarówno mieszkania, jak i budynki, w których się znajdują, często wymagają remontu. Zdjęcia dołączone do ofert jasno pokazują ich stan. Kolejnym aspektem jest położenie budynków, a często są one usytuowane w pobliżu dworców lub torów kolejowych. Ta bliskość nie jest odpowiadająca dla wszystkich.

Mimo tych wad, zainteresowanie zakupem mieszkań od PKP Nieruchomości wciąż jest bardzo duże ze względu na atrakcyjne ceny. Więcej szczegółów na temat ofert można znaleźć na stronie internetowej.

Źródło: i.pl

